ROMA – “Sembra ieri. A te che mi hai creato una carriera. Love you”. Sono le commoventi parole di Justine Mattera che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae su una vecchia copertina di Tv Sorrisi e Canzoni con Paolo Limiti, morto oggi 27 giugno a Milano all’età di 77 anni. I due sono stati sposati dal 2000 al 2002.

Grande divulgatore di memorie collettive, Limiti è stato un protagonista indiscusso della televisione. Dopo gli esordi come autore di canzoni, nel 1968 iniziò la sua collaborazione con la Rai grazie a Luciano Rispoli.

L’incontro con Mina rappresentò uno dei momenti chiave della sua carriera: per lei scrisse brani come Bugiardo e incosciente, La voce del silenzio, Sacumdì Sacumdà, Ballata d’autunno, Un’ombra ed Eccomi, che misero in mostra il suo talento di autore. In seguito Limiti ha lavorato con numeroise star italiane e internaziuoni tra cui Ornella Vanoni, Jula De Palma, Dionne Warwick, Donovan, Peppino di Capri, Loretta Goggi, Mia Martina, Al Bano e Romina Power e tanti altri.