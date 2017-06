ROMA – Paolo Limiti aveva un ultimo desiderio prima di morire: tornare in televisione con un programma di musica amarcord. Da cinque anni il conduttore era lontano dagli schermi per via di quel male incurabile che l’ha stroncato il 27 giugno all’età di 77 anni. La sua ultima apparizione in tv risale al 2012, quando curò una rubrica nel programma pomeridiano di Cristina Parodi in onda su La7, ma la televisione rimaneva il suo mondo.

Il sito Leggo scrive che il conduttore sognava un ritorno sul piccolo schermo con un programma tutto suo e aveva anche ipotizzato la data: gennaio 2018. Il tumore però non gli ha lasciato scampo e così l’ultimo desiderio di Paolo Limiti non si realizzerà, riporta Libero quotidiano: