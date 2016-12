Pubblicato il 22 dicembre 2016 10:57 | Ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2016 11:00

ROMA – “Salve, sono Papa Francesco e vi auguro buon Natale“. Questa la telefonata arrivata in diretta su Uno Mattina di Rai 1 il 22 dicembre. Il pontefice ha alzato la cornetta e ha telefonato in trasmissione per augurare un “Natale cristiano, come fu il primo“, insomma un “vero Natale, contrapposto al Natale del Dio denaro”.

Un momento di emozione e sorpresa in diretta televisiva anche per i conduttori, che si sono ritrovati così a ricevere la telefonata di Papa Francesco che ha voluto così fare gli auguri di Natale a tutti gli italiani:

“Auguro un Natale cristiano, come fu il primo quando Dio sovvertì l’ordine del mondo all’insegna della ‘piccolezza’ e facendosi Egli stesso ‘piccolo’ tra gli uomini. Un vero Natale, ha detto il Papa, contrapposto al Natale del “Dio denaro”.

Una sorpresa a cui è seguito il discorso del Papa in un’altra sede, e precisamente ai cardinali e ai superiori della Curia Romana, che sono stati ricevuti nella Sala Clementina per gli auguri natalizi. Ai cardinali e ai prelati in sala, Papa Francesco ha detto: