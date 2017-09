Pechino Express 2017, dove vedere la prima puntata in tv e streaming

ROMA – Pechino Express 2017 inizia stasera, 13 settembre. La prima puntata è in programma alle 21.10 su Rai 2 (a questo link lo streaming). La sesta stagione dell’adventure game si svolgerà in Oriente, tra Filippine, Taiwan e Giappone. Le nuove otto coppie in gara, accompagnate come sempre da Costantino della Gherardesca, intraprenderanno un lungo viaggio di 6mila chilometri in 10 tappe.

“Taiwan e il Giappone sono decisamente più ricchi dell’Italia”, ha detto Costantino della Gherardesca durante la conferenza stampa milanese di presentazione del programma. “La nostra esigenza è aprirsi verso il mondo perché sui giornali e in tv si tende a parlare solo dell’Italia ed essere provinciali. Pechino invece si apre verso un mondo più ampio. Quest’anno attraverseremo le Filippine: lì vedremo delle realtà molto forti e difficili perché è uno dei luoghi più poveri del mondo. Poi, attraverseremo paesi molto più ricche dell’Italia, è la prima volta che succede”.

Pechino Express 2017 quest’anno ha puntato su un cast più giovane. “Sono con noi persone che sono famose – ha detto Costantino -, ma non famose solo all’interno della televisione. Non volevamo essere autoreferenziali e ci siamo aperti al web, alla moda e alla musica”.

Le 8 coppie: gli Amici (Guglielmo Scilla e Alice Venturi); le Caporali (Antonella Elia e Jill Cooper); le Clubber (Ema Stokholma e Valentina Pegorer); gli Egger (Alessandro e Cristina Egger); las Estrellas (Olfo Bosé e Rafael Amergo); FigliaeMatrigna (Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro); i Maschi (Francesco Arca e Rocco Giusti); e i Modaioli (Marcelo Burlon e Michele Lamanna).

Tra le novità, l’introduzione delle “stelle”, che verranno conquistate dai concorrenti durante le prove e che daranno loro un forte vantaggio sulla fase finale del programma, quando potranno cambiare il destino delle coppie (nel bene o nel male).

Il programma andrà in onda ogni mercoledì, ad eccezione della seconda settimana, che prevede un doppio appuntamento martedì 19 e mercoledì 20 settembre.