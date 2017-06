Pechino Express 2017, si parte il 13 settembre: ecco le 8 coppie in gara

ROMA – La sesta edizione di Pechino Express partirà mercoledì 13 settembre su Rai2 e sarà condotto ancora una volta da Costantino della Gherardesca. Quest’anno si torna in Oriente per 10 tappe si andrà dalle Filippine al Giappone, passando per Taiwan.

Ecco le 8 coppie in gara:

GLI AMICI: Alice Venturi (27 anni) e Guglielmo Scilla (29 anni).

LE CAPORALI: Antonella Elia (53 anni) e Jill Cooper (48 anni).

LAS ESTRELLAS: Olfo Bosé (37 anni) e Rafael Amargo (42 anni).

FIGLIAEMATRIGNA: Eugenia Costantini (35 anni) e Agata Cannizzaro (56 anni).

LE CLUBBER: Valentina Pegorer (26 anni) e Ema Stokholma (33 anni).

GLI EGGER: Cristina Vittoria Egger Bertotti (48 anni) e Alessandro Egger (25 anni).

I MASCHI: Francesco Arca (37 anni) e Rocco Giusti (31 anni).

I MODAIOLI: Marcelo Burlon (40 anni) e Michele Lamanna (31 anni).