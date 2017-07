Pier Silvio Berlusconi parla di Simona Ventura: "Fa parte della squadra, ma..."

ROMA – “Simona è ovvio che fa parte della nostra squadra, in autunno non ci sono nuovi prodotti pronti via. Di sicuro ci saranno dei programmi per lei”. Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi riserva queste parole per Simona Ventura che di fatto si ritrova senza programmi. Ma, come dice il figlio del Cavaliere, anche Super-Simo dovrebbe trovare il suo spazio magari dopo l’autunno.

In realtà, come scrive Davidemaggio.it, il contratto tra la Ventura e la tv del Biscione dovrebbe scadere a dicembre 2017. La sua permanenza a Mediaset potrebbe quindi essere in discussione anche perché, malgrado le parole di Pier Silvio, come detto di programmi non se ne vedono. La Ventura insomma, dovrebbe tornare a condurre nel 2018. Ma se la tv sia Mediaset, a questo punto non è affatto sicuro.