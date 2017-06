Rai, Cristina Parodi a Domenica In. Ma spera che ci sia Massimo Giletti

ROMA – E’ ufficiale: Cristina Parodi arriva a Domenica In, mentre Massimo Giletti probabilmente dovrà lasciare la sua Arena, anche se un tweet della stessa Parodi lascia sperare i suoi fan.

“Felice di fare la #domenica di #Rai1. Ma, confesso, dispiaciuta se non ci fosse Giletti con la sua #Arena. Insieme faremmo un bel tandem”,

ha cinguettato la conduttrice passata in Rai. Il caso Giletti ha fatto molto discutere negli scorsi giorni, non solo perché è stato eliminato, ma anche perché pare che il diretto interessato non ne fosse a conoscenza e lo abbia saputo dai media.

A favore di Giletti si sono schierati diversi politici, da Matteo Salvini a Maria Stella Gelmini, da Ignazio La Russa a Mara Carfagna. Molti sostengono che il conduttore non sia stato confermato perché “non allineato e non gradito a Matteo Renzi” e parlano di “bavaglio” e di “epurazione”.

Le novità per il contenitore della domenica di Rai Uno sono state approvate negli scorsi giorni dal Consiglio di amministrazione della Rai, che ha deciso anche, tra l’altro, lo spostamento di Fabio Fazio da Rai Tre a Rai Uno (con relativo innalzamento del compenso), l’arrivo di Luca e Paolo a Quelli che il calcio su Rai Due, il ritorno di Michele Santoro su Rai Tre nella prima serata del giovedì.