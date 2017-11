ROMA – La showgirl americana Randi Ingerman è tornata in Tv dopo otto anni. Intervistata da Cristina Parodi, la Ingerman ha parlato della sua vita: “Oggi mi sento sana, equilibrata. Ogni giorno è un regalo, non lo dico per dire, è la verità. Ogni giorno senza la depressione e senza le crisi epilettiche è stupenda”.

Randi racconta infatti che negli ultimi anni ha combattuto con due mostri: l’epilessia e la depressione. “Quando ho fatto La Fattoria, tanti anni fa, ho avuto una prima crisi. Sono svenuta. Due anni dopo ho avuto un’altra crisi intensa. Sono 60 milioni di persone nel mondo che soffrano di questa malattia. La cura non me l’hanno trovata subito perché sono farmaco-resistente”.

Il suo calvario è stato tremendo: “Gli effetti collaterali delle medicine hanno peggiorato la situazione, solo un anno fa hanno trovato una cura per me. Sono andata in America, ora uso l’olio di canapa da tre mesi, a me funziona. Ho sofferto anche di depressione, lotto con questo, ci tengo a parlarne. Tante persone soffrono di questa malattia, anche mia mamma. Io ho pure perso lavoro e opportunità a causa delle mie crisi epilettiche. Non è stata una mia scelta questa malattia”.