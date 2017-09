Roberta Floris, chi è la moglie di Lorenzo Flaherty

ROMA – Lorenzo Flaherty, nato a Roma il 24 novembre 1967, è uno dei concorrenti del Grande fratello Vip. Attore italiano noto al grande pubblico soprattutto per aver preso parte a fiction di successo. Venuto alla luce sotto il segno zodiacale del Sagittario, di padre irlandese e madre italiana, Flaherty compirà a breve 50 anni. Alto 1 metro e 80 centimetri, Lorenzo si è fatto apprezzare in alcune di serie come Distretto di Polizia e RIS Delitti Imperfetti, entrambe record di ascolti su Canale 5. Ha partecipato anche a uno show celebre come Ballando con le stelle, in onda su Rai 1, nelle vesti di concorrente.

A partire dall’11 settembre 2017 è membro del cast del Grande Fratello Vip, il reality show trasmesso condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Per quanto riguarda la vita privata, l’attore è felicemente sposato con Roberta, da cui ha avuto un figlio, Emilio, nato nel 2015. È alle sue seconde nozze: quando aveva soli 24 anni, ha preso in moglie la bella Alessandra, che gli ha dato un bambino, Andrea, venuto al mondo nel 1994.

È al suo secondo programma televisivo. Nel 2013, infatti, è stato concorrente del celebrity talent show di Rai 1 Ballando con le Stelle. A fare il tifo per lui anche in questa occasione ci sarà in prima fila la moglie Roberta, di cui l’attore è innamoratissimo. “Quando mi sono sposato la prima volta avevo 24 anni, grande trasporto, tante aspettative e poca consapevolezza. Invece con Roberta, dopo anni di convivenza, è stato un passo inevitabile. Essere marito e moglie è la ciliegina sulla torta”, ha affermato di recente il romano in un’intervista.