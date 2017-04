Rocco Siffredi: "Se Malena la Pugliese vince l'Isola andrà con tutti i miei fan". Ma ha perso...

ROMA – “Ragazzi, se Malena vince l’Isola ha promesso una gang bang da Guinness dei primati con tutti i miei followers”. Questo l’annuncio di Rocco Siffredi poco prima della finale dell’Isola dei Famosi 2017. Purtroppo per lui, per Malena e soprattutto per tutti i followers che già si immaginavano con Malena, a vincere l’Isola è stato Raz Degan. Non è dunque bastato l’appello hot di Rocco.

Dopo 68 giorni passati in Honduras da naufraghi per il reality show, in cinque sono arrivati in finale e uno dopo l’altro hanno lasciato il loro sogno di vincere. La sfida finale tra Raz Degan e Simone Susinna è stata combattuta fino all’ultimo voto, tra loro che sono state le due vere rivelazioni di questa edizione del 2017 condotta da Alessia Marcuzzi e che ha visto Vladimir Luxiria come opinionista.

La prima ad essere eliminata è stata Malena la Pugliese, che ha perso al televoto con Susinna. Poi è stata la volta della sfida tra Nancy Coppola e il povero Simone, che anche stavolta è stato salvato dai suoi fan del pubblico a casa. Poi è arrivata la prova finale tra Eva Grimaldi, Raz Degan e Simone, che hanno dovuto sfidare il fuoco.

Proprio Simone ha guadagnato l’immunità, mentre Raz ed Eva sono finiti al televoto e l’ex modello israeliano l’ha eliminata. Sfida finale emozionante dunque tra Raz, vero naufrago dell’Isola dei Famosi, e Simone, che ha tirato fuori il suo carattere giorno dopo giorno.