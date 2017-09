SANREMO – Claudio Baglioni come direttore artistico di Sanremo 2018. Questa l’ipotesi alla quale RaiUno starebbe alacremente lavorando per il futuro del Festival della Canzone Italiana, dopo l’era Conti. La scelta, come anticipato sui quotidiani la Stampa e Il Secolo XIX – è caduta su un nome di prestigio, che ha fatto la storia della musica italiana, in grado di sparigliare le carte dopo un trittico da ascolti record: 48.6% di share nel 2015, 49.6% nel 2016 e il 50.7% dell’edizione 2017 con Re Carlo e Queen Mary De Filippi.

L’idea – a quanto si apprende – sarebbe di affidare a Baglioni non solo la direzione artistica, ma anche un ruolo da capitano giocatore in una squadra a più voci: l’artista, che si è già messo in gioco con successo con Fabio Fazio in Anima mia, è stato protagonista su RaiUno delle serate dedicate ai Capitani coraggiosi con Gianni Morandi e del concerto Avrai, l’anno prossimo festeggerà 50 anni di carriera. Baglioni potrebbe portare il suo carisma e la sua esperienza sul palco, insieme a due o tre volti – provenienti dal mondo del cinema, della comicità, della stessa canzone – complementari fra loro.

Insomma la ricetta per rilanciare quello che, volenti o nolenti, resta l’evento televisivo dell’anno, passa per una conduzione corale destinata a voltare pagina, sostituendo lo schema del conduttore classico. All’Ariston Baglioni manca dal 2014, quando da special guest della serata amarcord cantò dal vivo Questo piccolo grande amore, E tu, Strada facendo, Avrai, Mille giorni di te e di me, in un medley che celebrò il suo ruolo da protagonista nella storia della canzone.

Con un Festival ancora tutto da costruire, decisamente in ritardo rispetto agli anni scorsi, impazza il toto-nomi per la conduzione, da Fabrizio Frizzi a Virginia Raffaele. La brillante attrice, però, dopo aver lasciato il segno nelle ultime due edizioni, non farebbe parte della squadra, così come sarebbe da escludere la presenza all’Ariston di Amadeus, Antonella Clerici, Massimo Ranieri, altri nomi circolati nelle scorse settimane. Suggestiva – ma anche questa sarebbe al momento remota – la possibilità di rivedere accanto a Baglioni l’altro capitano coraggioso Morandi, che si prepara a una stagione piena di impegni tra fiction tv (su Canale 5), nuovo album a novembre e tour dal 24 febbraio, una data che gli consentirebbe comunque di affacciarsi all’Ariston, dal momento che il festival potrebbe svolgersi entro la prima decade di febbraio.

A conferma del fatto che la macchina del Festival si è messa in moto, sul sito ufficiale è stato pubblicato il regolamento per partecipare alla gara nella sezione Giovani: le domande vanno inviate tra oggi 5 settembre e il 6 ottobre e lo schema ricalca sostanzialmente quello delle ultime edizioni, con la selezione finale in una serata in diretta su RaiUno.