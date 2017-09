SANREMO – Un volto noto a sera sotto la guida del capitano Baglioni. Sarà questa la formula del dopo-Conti per il Festival di Sanremo. Ai piani alti di Viale Mazzini circolano già i primi nomi per comporre la squadra che affiancherà il direttore artistico Claudio Baglioni sul palco dell’Ariston.

La più gettonata al momento è Lodovica Comello: il dg Mario Orfeo e il direttore di RaiUno Andrea Fabiano vorrebbero puntare sull’ex Violetta, già seguitissima sui social e in tv con Singing in the Car e Kid’s Got Talent, per raggiungere un pubblico di giovanissimi.

Ma nel team dei conduttori ci saranno anche vecchie glorie del piccolo schermo. Tra questi la coppia Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci, preferita ad Amadeus e Antonella Clerici. Molto quotato anche Massimo Ranieri, già forte su RaiUno con Sogno e son desto.

Restano in forse i nomi già circolati nelle ultime settimane, quelli di Mika e Virginia Raffaele. Poche chance anche per il duo Laura Pausini e Paola Cortellesi.

Infine una sorpresa: dopo tre edizioni da record con il 48.6% di share nel 2015, 49.6% nel 2016 e il 50.7% dell’edizione 2017 con Re Carlo e Queen Mary De Filippi, Carlo conti potrebbe riaffacciarsi sul palco dell’Ariston, ma nelle vesti di ospite per la serata conclusiva.