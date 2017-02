Sanremo, Al Bano eliminato. “Non me l’aspettavo ma non suonate campane a morto” VIDEO

SANREMO – “Sono andato a dormire da probabile vincitore mi sono svegliato da sicuro sconfitto. Peccato”. E’ stato amaro il risveglio in piena notte per Al Bano, tra i 4 Big eliminati ieri sera al festival di Sanremo. “Che dire… è una bella sconfitta. Non me l’aspettavo, ma arrivi qui sapendo che potresti vincere o che potresti perdere: tutto è racchiuso in quei condizionali. Stavolta, la prima per me, sono stato eliminato”.

Non vuole fare polemica uno dei decani della musica italiana, fuori insieme a Gigi D’Alessio, Ron e Giusy Ferreri. “Sono in buona compagnia… colpa del televoto? Sento quello che si dice in giro, comunque se questo significa lasciar spazio ai giovani va bene”. Difficile fare un’analisi sul perché dell’esclusione: “non credo sia un voto contro Al Bano, forse non è arrivata la canzone”. E ora? “Il mio mondo va oltre il festival, oltre le Alpi. Mi è stato chiesto anche di portare il festival di Sanremo in Cina.

Il cantante pugliese viene intervistato anche dal Corriere della Sera e ci tiene a precisare che “mi hanno fatto fuori, ma non suonate le campane a morto”. Le sue parole sono state raccolte subito dopo il verdetto (video Corriere tv).