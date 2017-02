Sanremo, Annabelle Belmondo e Anouchka Delon vallette al Festival FOTO

SANREMO – La serata delle cover al Festival di Sanremo è anche la serata delle “figlie di”. Perché dopo Raoul Bova e Francesco Totti le vallette che affiancheranno Carlo Conti e Maria De Filippi sul palco del teatro Ariston saranno Anouchka Delon e Annabelle Belmondo.

Rispettivamente secondogenita di Alain e nipote di Jean-Paul, entrambe francesi (anche se una è nata negli Stati Uniti) e innamorate di Parigi, sono molto seguite sui social.

ANOUCHKA DELON – Anouchka Delon, 26 anni, franco-olandese, è nata dall’attore Alain Delon e dalla modella olandese Rosalie Van Breemen. La sua prima apparizione in un film risale a quando aveva 12 anni, nel film Le Lion, accanto al padre. Diplomatasi a Parigi in arte drammatica, alterna film per la televisione a pièce teatrali. Dal 2010 fa coppia fissa con l’attore Julien Dereins.

ANNABELLE BELMONDO – Modella francese nata negli Stati Uniti, 28 anni, la nipote di Jean-Paul Belmondo ha studiato giornalismo a Los Angeles e poi ha deciso di andare a vivere in Francia, dove è diventata modella. Vive a Parigi, nello stesso palazzo del nonno. Ama cantare e ha un fidanzato parigino.

LA TERZA SERATA DEL FESTIVAL – E’ un medley dei successi dello Zecchino d’Oro che festeggia i 60 anni, interpretati dal Piccolo coro dell’Antoniano, ad aprire la terza serata del festival di Sanremo, dedicata alle cover. Ospiti, oltre ad Annabelle e Anouchka, Mika, Alessandro Gassmann e Marco Giallini (reduci dai successi dei Bastardi di Pizzofalcone e di Rocco Schiavone, presenteranno il film Beata ignoranza), l’orchestra dei Reciclados de Cateura, testimonial Unicef, che suonano con strumenti musicali realizzati in discarica.

Oltre alla satira della video copertina di Maurizio Crozza, spazio agli interventi comici di Luca e Paolo. I 16 Campioni rimasti in gara proporranno una rilettura delle hit della musica italiana, pescando da un repertorio che spazia da Battisti a Celentano, da Cocciante a Modugno, da De Gregori a Patty Pravo.

Gli altri sei Big, a rischio eliminazione, si sfideranno in un girone eliminatorio, che decreterà i due che dovranno definitivamente abbandonare il festival. Sul palco anche gli altri quattro Giovani: Maldestro, Tommaso Pini, Valeria Farinacci e Lele. Due passeranno alla finale.