Sanremo, per i bookies Fiorella Mannoia ha la vittoria in pugno

SANREMO – Al termine della seconda serata del Festival di Sanremo, dopo l’esibizione di tutti i 22 cantanti in gara, i bookmaker di Sisal Matchpoint restano convinti della vittoria di Fiorella Mannoia.

“Che tu sia benedetta”, sembra avere la vittoria in pugno, con la sua quota che scende da 2 a 1.80. Al secondo posto, ma a distanza, si piazza un giovane proveniente dal talent Amici, Sergio Sylvestre, il cui trionfo è offerto a 6 in discesa di un punto e mezzo rispetto alla vigilia.

C’è un’altra giovane sul terzo gradino del podio, Elodie, quotata a 9 con la sua “Tutta colpa mia”.

Tra gli altri Ermal Meta e Michele Bravi vedono salire le loro possibilità di vittoria con quote che passano da 16 a 12. Delude invece Albano che dato come secondo classificato ai nastri di partenza, a 6, oggi è offerto a ben 16 volte la posta. D’accordo con i pronostici gli scommettitori, il 44% crede infatti nella vittoria della favorita Mannoia, il 12% si schiera con Sergio e il 7% con Elodie. Raige e Giulia Luzi sono i meno giocati, con appena l’1% delle preferenze raccolte.

La terza serata del Festival si preannuncia ricca di emozioni con i primi eliminati e le Cover dei 16 Campioni rimasti in gara, che proporranno una rilettura delle hit della musica italiana, pescando da un repertorio che spazia da Battisti a Celentano, da Cocciante a Modugno, da De Gregori a Patty Pravo. Sono ben 4 i favoriti degli esperti di Matchpoint per la vittoria della Cover: c’è ancora la Mannoia avanti a tutti, a 4.50 – con “Sempre e per Sempre” di De Gregori – ma stavolta alla pari con Sergio, che canterà “La pelle nera” di Nino Ferrer, Elodie con “Quando finisce un amore” di Cocciante e a sorpresa Lodovica Comello con “Le mille bolle blu” di Mina. In controtendenza stavolta gli scommettitori, il più giocato per la vittoria del premio Cover è infatti Marco Masini – offerto a 9 – che rivisiterà “Minchia Signor Tenente” di Giorgio Faletti, e su cui ha puntato il 25%. Segue Chiara con “Diamante”, proposta a 7.50 e con il 25% delle preferenze. Solo terzo nella classifica degli scommettitori uno dei favoriti, Sergio, con il 19%.

Gli altri sei Big si sfideranno invece in un girone eliminatorio, che decreterà i due che dovranno definitivamente abbandonare il festival. A guardare le quote, i principali indiziati sono Nesli E Alice Paba, a 1.85, e Clementino, a 2. Rischiano anche Raige e Giulia Luzi, a 2.10 mentre sembrano al sicuro Giusy Ferreri, a 3.50, e Ron, a 3. Secondo gli scommettitori, non ce la faranno Raige e Giulia Luzi, eliminati per il 92%.