Sanremo, Carlo Conti si commuove. E Maria De Filippi lo abbraccia VIDEO

SANREMO – Carlo Conti racconta di un incontro con alcuni bimbi e si commuove in conferenza stampa. E Maria De Filippi lo abbraccia.

Carlo Conti, a sorpresa, si commuove rispondendo a una domanda sulla sua visita al una scuola elementare di Sanremo: “Il candore, l’intelligenza, la purezza dei bambini noi adulti le abbiamo dimenticate. La domanda più bella che mi hanno fatto è se avessi mai provato l’invidia: ho spiegato che l’invidia è una cosa che non deve esistere”.

In conferenza stampa, Conti ha fatto inoltre una precisazione su una polemica riguardante la sua ospitata ad Amici, secondo cui avrebbe pagato una penale di 14mila euro alla Rai. Lui ha smentito, spiegando i dettagli del fatto: “Chi, come me, ha un contratto di esclusiva con la Rai, deve dare una percentuale all’azienda se fa ospitate o pubblicità extra, in questo caso non è una penale, ma una percentuale che può capitare se facciamo un’ospitata su un’altra rete. Prima di sparare cifre, si dovrebbero sapere le cose. È importante la verifica delle notizie”.