Sanremo, Enrico Brignano e la dedica alla compagna Flora Canto

SANREMO – Sul palco della sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo c’era anche Enrico Brignano. Il comico romano ha fatto ridere il pubblico insieme ai colleghi Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, tutti e tre un tempo allievi del mattatore Gigi Proietti nella sua scuola di recitazione.

Per Brignano, però, è stata una esibizione particolarmente emozionante non tanto, o quanto meno non solo, per il palco eccellente: la sua compagna, la giovane Flora Canto, 33 anni, aspetta una figlia che dovrebbe nascere proprio in questi giorni. Dal palco dell’Ariston Brignano, 50 anni, le ha dedicato un commosso “Ti amo” con bacio.

Come ricorda il sito LadyBlitz, Flora è l’ex fidanzata di Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello, nonché conduttore del docu-reality di canale 5 “Temptation Island”. Alla fine del suo periodo sul trono di Maria De Filippi Flora Canto scelse il corteggiatore Francesco Pozzessere e con lui visse una storia che durò a lungo, ma si lasciarono a pochi mesi dal matrimonio. Flora, 17 anni più giovane di Brignano, in una recente intervista a Chi ha fatto sapere: