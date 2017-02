Sanremo, Greta Menchi insultata sui social: "Chi l'ha pagata per..."

SANREMO – Greta Menchi è stata scelta come giudice per il Festival di Sanremo, una scelta che ha attirato su di lei insulti e offese. “Chi l’ha pagata per stare lì?”, chiede qualche utente su Twitter, mentre su Facebook le illazioni sono ben più pesanti e sessiste. La YouTuber che vanta oltre 1 milione di utenti sui canali social è stata scelta per la “giuria di qualità” che valuterà le canzoni presentate dai concorrenti sul palco dell’Ariston.

Gli utenti dei social network però non ritengono che Greta Menchi abbia i meriti necessari, anzi c’è chi sostiene che l’offesa sia per i concorrenti come Fiorella Mannoia, un’artista con anni di carriera alle spalle, e ancora chi si chiede con chi la YouTuber abbia dormito per raggiunger quel posto. A denunciare gli insulti e le illazioni di cui è stata vittima è la stessa Menchi, che in un lungo post su Facebook corredato di foto scrive: