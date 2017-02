Sanremo, la finale in streaming: diretta Tv, orario, canzoni, cantanti, scaletta

SANREMO FINALE IN STREAMING: SEGUI LA DIRETTA – Questa sera, sabato 11 febbraio, andrà in onda la serata finale del festival di Sanremo. La diretta inizierà alle 20,40 su Rai Uno. Ecco il link per guardare la finale in streaming sul sito ufficiale della Rai.

Questi i cantanti e le canzoni ancora in gara per la finale del festival di Sanremo:

Paola Turci – “Fatti bella per te”

Sergio Sylvestre – “Con te”

Michele Bravi – “Il diario degli errori”

Alessio Bernabei – “Nel mezzo di un applauso”

Fabrizio Moro – “Portami via”

Bianca Atzei – “Ora esisti solo tu”

Marco Masini – “Spostato di un secondo”

Fiorella Mannoia – “Che sia benedetta”

Clementino – “Ragazzi fuori”

Chiara – “Nessun posto è casa mia”

Francesco Gabbani – “Occidentali’s Karma”

Elodie – “Tutta colpa mia”

Michele Zarrillo – “Mani nella mani”

Ermal Meta – “Vietato morire”

Lodovica Comello – “Il cielo non mi basta

Samuel – “Vedrai”.

REGOLAMENTO – Le votazioni per la finale saranno azzerate. Quindi tutti partiranno dallo stesso punto.

Il televoto del pubblicò influirà al 40 per cento, quello della giuria demoscopica (formata da 300 normali fruitori di musica scelti in modo da essere rappresentativi della popolazione italiana) influirà al 30 per cento e quello della giuria degli esperti per un altro 30 per cento.

La scaletta per la finale di Sanremo: