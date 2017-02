Sanremo, Nuove Proposte: vince Lele. A Maldestro il premio della critica

SANREMO – Il vincitore delle Nuove Proposte alla sessantasettesima del Festival di Sanremo è Lele, con la sua Oramai. Secondo posto per Maldestro e la sua Canzone per Federica. Terzo classificato è Francesco Guasti, quarto Leonardo Lamacchia.

Il premio della critica “Mia Martini” va a Maldestro, mentre il premio della sala stampa “Lucio Dalla”, quello delle radio e tv, va a Tommaso Pini.

Dopo l’annuncio e la premiazione da parte della bellissima Marica Pellegrinelli, signora Ramazzotti, Lele, ex concorrente di Amici, ha ricevuto l’abbraccio di Maria De Filippi. “Grazie alla mia famiglia, grazie anche a Maria e grazie anche a te Carlo: con Sanremo Giovani ci hai dato un’opportunità fuori dal comune”.

A Maldestro è andato anche il Premio Assomusica 2017 conferito dall’associazione italiana degli organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo e consegnato dal presidente Vincenzo Spera. Maldestro ha vinto anche il Premio Isoradio “per i suoi viaggi musicali”.

Tra i vari riconoscimenti ottenuti nelle ultime settimane, anche il premio Lunezia per il testo della sua Canzone per Federica. “Per me – ha commentato Maldestro – è un piacere enorme ricevere tutti questi premi. Dopo tanta polvere, è una bella soddisfazione… Ora forse dovrò andare dall’analista”, ha chiosato con ironia.