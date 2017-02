Sanremo, Paola Cortellesi e Antonio Albanese: “Al Festival con una canzone”

ROMA – Paola Cortellesi e Antonio Albanese annunciano: ”Saremo al Festival di Sanremo e canteremo una nostra canzone originale… Chiaramente puntiamo alla vittoria”. Con queste parole i due attori confermano la loro presenza sul palco dell’Ariston per promuovere la commedia della quale sono protagonisti, Mamma o papà?, di Riccardo Milani, in arrivo il 14 febbraio nei cinema.

Pur non volendo rivelare troppo sul loro sketch musicale, Albanese anticipa che ”sarà una canzone d’amore, archetipo di tutte le canzoni”. I due attori sono anche fra gli autori: ”Alla base c’è un brano scritto con un amico anni fa proprio pensando a Sanremo, anche se non l’avevamo mai mandata” dice Albanese.

Per lui quello al Festival è un debutto, mentre Paola Cortellesi c’era già stata nel 2004, nella squadra composta con Maurizio Crozza e Gene Gnocchi, che affiancava la conduttrice Simona Ventura. ”Era stata una bella esperienza, ha ricordato Cortellesi. A Simona era stata affidata la conduzione solo un mese prima, per i contrasti sul Festival di alcuni discografici. Io Crozza e Gene Gnocchi formavamo una bella squadra di scemi. Era stato un Sanremo festival fuori da ogni liturgia festivaliera, l’unico in cui ha preso in giro se stesso. E penso sia anche giusto che non si prenda in giro, è a suo modo una liturgia per gli italiani, lo considero così anch’io”.

A chi chiede ai due attori se si vedrebbero conduttori del Festival, la Cortellesi risponde subito: ”Non credo”, e Albanese aggiunge: ”Io l’anno prossimo a febbraio ho un impegno enorme… Non sono bravo a presentare un film, figuriamoci il Festival. Posso giusto fare da spalla a Paola”.

(Nella foto Ansa, Paola Cortellesi e Antonio Albanese)