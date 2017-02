Sanremo, Pippo Baudo non va al Festival. "Bronchite". Ma secondo qualcuno...

SANREMO – Pippo Baudo non va al Festival di Sanremo. Influenza o malumore? Se lo domandano in molti, tra cui il giornalista e conduttore radiofonico Pierluigi Diaco, che ha twittato il dubbioso “malore o malumore?”.

La versione ufficiale, riportata dall’agenzia Adnkronos, è che Baudo abbia una bronchite con febbre. “Non posso venire a Sanremo. Dovrei prendere l’aereo venerdì ma il medico me lo ha proibito”, ha detto il conduttore nazionale per spiegare la cancellazione del suo speciale Domenica In dal Teatro Ariston di Sanremo, previsto per domenica prossima.

Ma, appunto, qualcuno ha diffuso il dubbio che dietro al rifiuto di Baudo ci sia ben altro. Il conduttore, però, rispedisce al mittente tutti i sospetti: “Nessun malumore. Non ci sono pettegolezzi. Solo una indisposizione”.

Se gli si chiede se abbia apprezzato l’esordio della sessantasettesima edizione del Festival e la inedita coppia di conduzione Carlo Conti-Maria De Filippi, Baudo taglia corto: “Non emetto giudizi. Lo sto guardando ma non do le pagelle”.

Anche il direttore di Raiuno Andrea Fabiano ha tenuto a precisare che “non c’è nessuno strano retroscena ma solo una brutta influenza con bronchite che impedirà a Baudo di condurre domenica prossima lo speciale Domenica In dall’Ariston. Ci dispiace moltissimo. Sono davvero molto dispiaciuto perché l’idea che Baudo sarebbe tornato a Sanremo per questo speciale era uno dei motivi del suo ritorno alla guida di Domenica In”.

Anche Conti è visibilmente dispiaciuto: “Non vedevo l’ora di averlo in prima fila sabato sera all’Ariston per lanciare l’appuntamento della domenica. Ma avremo modo di incontrarci di nuovo in tv nei prossimi mesi”.

Domenica, quindi, il programma di RaiUno cambierà: Massimo Giletti si allungherà fino alle 18:40 e poi andrà in onda una puntata dell’Eredità.