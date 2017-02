Sanremo, quattro Big eliminati: Giusy Ferreri, Ron, Al Bano, Gigi D’Alessio

SANREMO – I quattro Big eliminati nella serata di venerdì del Festival di Sanremo sono Giusy Ferreri (con Fa talmente male), Ron (con L’Ottava meraviglia), Al Bano (con Di rose e di spine) e Gigi D’Alessio (con La prima stella).

Gli altri sedici si sfideranno nell’ultima serata di domani, sabato 11 febbraio.

E’ stato invece già proclamato il vincitore delle Giovani Proposte: è Lele, con “Oramai”. L’ex concorrente di Amici, che riceve l’abbraccio di Maria De Filippi ma non dimentica di ringraziare Carlo Conti, ha superato al rush finale Maldestro che si aggiudica però il premio della critica Mia Martini.

Sul palco erano venti i Big rimasti in gara. Ad aprire Ron, ripescato dopo il rischio eliminazione, poi Chiara, Samuel, Al Bano per cui è venuta a fare il tifo la figlia Cristel, l’applauditissimo Ermal Meta dopo la vittoria nella serata dedicata alle cover, Michele Bravi, Fiorella Mannoia, Clementino, Lodovica Comello, Gigi D’Alessio, Paola Turci (sexy nella mise bianca), Marco Masini, Francesco Gabbani (che ‘ruba’ il look da scimmione al ballerino che lo accompagna), Michele Zarrillo, Bianca Atzei emozionata fino alle lacrime, Sergio Sylvestre, Elodie, Fabrizio Moro, Giusy Ferreri e Alessio Bernabei.