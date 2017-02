Sanremo, Robbie Williams bacia Maria De Filippi FOTO

SANREMO – Grandi applausi per Robbie Williams sul Palco dell’Ariston di Sanremo. Il cantante britannico, ex Take That, si è esibito con uno dei suoi ultimi successi, “I Love My Life”. E dopo l’esibizione ha stampato un bacio sulle labbra di una imbarazzata Maria De Filippi.

La seconda serata della sessantasettesima edizione del Festival ha visto come ospite anche Francesco Totti in una inedita versione “valletto-presentatore”. Il “pupone” ha fatto emozionare e ridere il pubblico, raccontando un episodio accadutogli in spogliatoio: “Mi hanno fatto uno scherzo: mi hanno tagliato i calzini. Quando li ho messi avevo tutte le dita di fuori. Sembravo padre Pio”.

Altro ospite internazionale della serata è l’attore Keanu Reeves, protagonista del celebre film Matrix.

Nato nel 1974 a Stoke-on-Trent, Robbie Williams ha iniziato la sua carriera musicale nel 1990 con la boy band Take That, che divenne presto uno dei gruppi musicali più noti e seguiti al mondo. Il carattere ribelle e indisciplinato lo porta però a rompere con il gruppo che lascia nel 1995 per intraprendere una brillante carriera da solista.

Malgrado non goda, anche per sua scelta, di grande popolarità negli Stati Uniti, le vendite delle sue pubblicazioni superano le 80 milioni di copie, piazzando ben dodici album e nove singoli nella vetta delle classifiche del Regno Unito e ricevendo numerosi premi e vittorie, tra cui 18 volte quelle dei BRIT Awards.

Nel 2004 è stato inserito nella “UK Music Hall of Fame” ed eletto più importante artista britannico degli anni novanta. E’ entrato nel Guinness dei primati per aver venduto 1,6 milioni di biglietti in un solo giorno per il tour mondiale del 2006.