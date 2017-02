Sanremo, scaletta della terza serata dedicata alle cover

SANREMO – Sarà un medley dei successi dello Zecchino d’Oro che festeggia i 60 anni, interpretati dal Piccolo coro dell’Antoniano, ad aprire la terza serata del festival di Sanremo, dedicata alle cover. Ospiti Mika, Alessandro Gassmann e Marco Giallini (reduci dai successi dei Bastardi di Pizzofalcone e di Rocco Schiavone, presenteranno il film Beata ignoranza), l’orchestra dei Reciclados de Cateura, testimonial Unicef, che suonano con strumenti musicali realizzati in discarica. E ancora Annabelle Belmondo e Anouchka Delon, la prima nipote di Jean Paul, la seconda figlia di Alain.

Oltre alla satira della video copertina di Maurizio Crozza, spazio agli interventi comici di Luca e Paolo. I 16 Campioni rimasti in gara proporranno una rilettura delle hit della musica italiana, pescando da un repertorio che spazia da Battisti a Celentano, da Cocciante a Modugno, da De Gregori a Patty Pravo. Gli altri sei Big, a rischio eliminazione, si sfideranno in un girone eliminatorio, che decreterà i due che dovranno definitivamente abbandonare il festival. Sul palco anche gli altri quattro Giovani: Maldestro, Tommaso Pini, Valeria Farinacci e Lele. Due passeranno alla finale.

MIKA ANNUNCIA “CASA MIKA 2” – “Casa Mika 2 ci sarà”: lo ha confermato Mika, arrivato al festival di Sanremo, dove stasera sarà uno dei superospiti in programma. “Abbiamo capito il meccanismo, ora sarà un’altra avventura”, ha spiegato l’istrionico artista anglo-libanese che per il bis del fortunato programma andato in onda su Rai2 vuole “scrivere più canzoni. Sarà un po’ come il Saturday night Live americano”. Non prende neanche in considerazione l’ipotesi un giorno di presentare il festival “troppo difficile, è terrorizzante”.

CONTI: “COVER DEI 6 A RISCHIO FORSE NEL DOPOFESTIVAL” – “Parlo con Nicola Savino e vediamo se le cover dei sei artisti che sono a rischio eliminazione (e che quindi questa sera non potranno portare il brano preparato sul palco dell’Ariston, ndr) possano essere presentate al Dopofestival”. E’ l’idea avuta da Carlo Conti per permettere al pubblico di apprezzare anche le cover scelte da Ron, Giusy Ferreri, Clementino, Bianca Atzei, Nesli-Alice Paba, Raige e Giulia Luzi che stasera sono impegnati in un torneo a 6 che determinerà i primi due eliminati. “E’ un vero peccato, ad esempio Ron aveva un duetto con Annalisa. Sono certo che le cover saranno inserite nei rispettivi album. Magari se le prove sono state registrate, e se le case discografiche sono d’accordo, potremmo pubblicarle sulla piattaforma Rai”, ha aggiunto il conduttore.