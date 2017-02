Sanremo, si parte: stasera Al Bano, Tiziano Ferro, Ricky Martin...

SANREMO – Al Bano, Alessio Bernabei, Clementino, Elodie, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, Lodovica Comello, Ron, Samuel. Sono i primi 11 artisti, annunciati in ordine alfabetico, che questa sera saliranno sul palco dell’Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo edizione numero 67. In apertura una carrellata sulle hit che non hanno vinto ma che sono diventate successi e un ricordo di Luigi Tenco, a 50 anni dalla morte, con Vedrai vedrai. Al cantautore renderà omaggio con Mi sono innamorato di te anche Tiziano Ferro, che poi canterà due brani (uno dei quali Il conforto con Carmen Consoli), Ricky Martin con un medley dei suoi successi, i Clean Bandit.

Ci saranno anche Raoul Bova con alcuni interventi durante la serata. Maurizio Crozza con la prima videocopertina, il collegamento di Rocco Tanica dalla sala stampa. Per lo spazio Tutti cantano Sanremo, focus sul terremoto e sull’impegno degli eroi di tutti i giorni, ma anche su una campagna contro il bullismo. Sul palco ancora Paola Cortellesi con Antonio Albanese (protagonisti della nuova commedia di Riccardo Milani ‘Mamma o papà’, che daranno vita a una performance canora), Rocio Munoz Morales, il giocatore di basket Marco Cusin, la giocatrice di pallavolo Valentina Diouf, la giornalista di Sky Tg24 Diletta Leotta (con relativa polemica della collega Paola Ferrari che su Chi si sfoga “La Rai come al solito non rispetta i suoi giornalisti, uno schifo”). Tra le possibili sorprese, un’incursione di Ubaldo Pantani, nel cast del Dopofestival con Nicola Savino e la Gialappa’s Band.

Mercoledì prende il via la gara per i primi Giovani, che si sfidano in un torneo a quattro. Ospiti della serata Giorgia, la band scozzese dei Biffy Clyro, la rivelazione LP, l’attrice Sveva Alviti, che ha prestato il volto a Dalida nel film dedicato alla star francese e che sarà trasmesso il 15 febbraio su Rai1, e il capitano della Roma Francesco Totti che sarà reduce dalla partita del giorno prima con la Fiorentina. Tra i comici è in programma l’insolito trio Insinna-Brignano-Cirilli. Tra mercoledì e giovedì attesa anche la star di Hollywood Keanu Reeves.

Il giovedì, come ormai da consuetudine, è dedicato alle cover in omaggio alla canzone italiana. Ad esibirsi saranno i 16 Campioni non a rischio eliminazione. Gli altri sei si sfideranno in un girone eliminatorio, che decreterà i due che dovranno definitivamente abbandonare il festival. La serata sarà aperta dal Piccolo Coro dell’Antoniano, ma la star attesa è Mika. Ci saranno anche Reciclados de Cateura, testimonial Unicef. Si sfidano gli altri quattro Giovani. Venerdì riprende la gara, con i 20 brani ancora in gara, quattro dei quali non approderanno alla finale. Sarà proclamato anche il vincitore delle Nuove Proposte. Presenza annunciata quella di Marica Pellegrinelli, modella e moglie di Eros Ramazzotti. Sabato 11 febbraio il festival 2017 avrà il suo vincitore. All’Ariston ospiti speciali saranno Zucchero e Alvaro Soler. Attesi e non ancora inseriti nel puzzle delle serate anche l’ex Take That Robbie Williams, Rag’n’Bone Man, la regina delle imitatrici Virginia Raffaele, Geppi Cucciari, Luca e Paolo, Marco Giallini e Alessandro Gassmann, il volto delle fiction Alessandra Mastronardi, Diana Del Bufalo e Giusy Buscemi..