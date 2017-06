ROMA – I concorrenti di Sarabanda seguono un copione? Questa la domanda che tormenta i telespettatori dopo le battute su Facebook di uno dei concorrenti eliminati dal programma di Enrico Papi. Tutto è iniziato con una battuta di Francesco Marrazzo, eliminato dalla trasmissione in onda su Italia 1, che lascia intendere che il finale delle puntate sia già scritto e che i concorrenti siano imbeccati su cosa fare e dire. Commenti vaghi che scatenato le teorie del complotto, ma poi lo stesso Marrazzo precisa in un altro post: “Non c’è nessun copione“.

La rassicurazione di Marrazzo però non basta a tutti, dato che è pensiero comune che dietro agli show televisivi ci sia molta poca improvvisazione, anche nei reality che dovrebbero esserlo per definizione. La querelle parte da una battuta del concorrente eliminato su Facebook, che scrive: “Come si dice da noi a Napoli: ‘o tiramisù c’ho magnamm”. Un suo amico allora replica che lui + di Avellino e Marrazzo si lascia scappare la frase incriminata: “Non le faccio io le battute!”, scrive il Fatto Quotidiano che gli ha chiesto chiarimenti: