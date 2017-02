Sarah Nile, l’ex concorrente del Grande Fratello: “Altro che anoressica…”

ROMA – Sarah Nile, ex concorrente del Grande Fratello, è apparsa molto magra e sciupata nelle ultime foto pubblicate sui social. E moltissimi fan si sono preoccupati delle condizioni di salute dell’ex Gieffina. Ma a chi la accusa di essere troppo magra, Sarah risponde così: “La ferocia dei moralisti è’ superata soltanto dalla loro profonda stupidità”.

La bella napoletana è stata anche al centro di altre critiche: in tanti l’hanno accusata di avere il seno rifatto. Pronta la risposta di Sarah Nile, sempre via Instagram, ai fan. L’ex concorrente del Grande Fratello ha infatti pubblicato una foto in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Per poi scrivere: “Dopo quella di parlare è l’arte del silenzio, la più grande arte del mondo.. Perché su ciò di cui non si può parlare è bene tacere”.