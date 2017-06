Serie A, Mediaset farà un’offerta per i diritti tv

ROMA – “In autunno è prevista una nuova asta per i diritti tv della serie A, noi parteciperemo con l’obiettivo di ottenere la migliore offerta televisiva calcistica per i tifosi italiani”. Lo ha detto Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, parlando di Mediaset Premium in assemblea.

“Oggi Mediaset Premium è interamente nelle nostre mani e faremo il possibile per riportarla in equilibrio”, ha aggiunto Confalonieri. “La società – ha spiegato – ha certamente sofferto per il trauma subito dalla vicenda Vivendi ma nonostante questo l’azienda è rifocillata immediatamente sul business con un unico obiettivo, quello di ristrutturare il business model rendendolo sostenibile”.

Per quanto riguarda la serie A “non abbiamo partecipato perché era inaccettabile la composizione dei pacchetti, come abbiamo fatto pesare sia alla Lega che all’Antitrust”. Ma ha precisato: “l’offerta di Premium per la prossima stagione è l’unica completa, unendo alla serie A un anno di Champions League in esclusiva”.