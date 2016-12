Sfratto addio: lo scoprono a Mi manda Rai Tre e scoppiano a piangere VIDEO

ROMA – Una coppia sta per essere sfrattata dalla sua casa a Roma e si rivolge a Mi manda Rai Tre, la trasmissione in onda sulla rete Rai che da sempre aiuta chi è in difficoltà. I due coniugi rischiavano lo sfratto, ma durante la diretta tv in prima serata è arrivato l’annuncio che la giunta di Virginia Raggi a Roma ha deciso per il fermo dello sgombero. Un annuncio che ha emozionato, con la coppia che si è abbracciata e ha pianto in studio.

A condurre la trasmissione Salvo Sottile, mentre la cronista Roberta Ferrari dal Campidoglio ha annunciato alla coppia che non avrebbero perso la loro casa. Un momento davvero emozionante, troppo per i due coniugi che dopo essersi abbracciati sono scoppiati a piangere per la felicità. E così Sottile ha cercato di calmarli, anche lui visibilemnte contento della notizia, dicendo ad uno degli ospiti: