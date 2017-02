Silvia Toffanin gela Giuliana De Sio a Verissimo: “Vuoi fare tu l’intervista?”

ROMA – Durante l’ultima puntata di Verissimo su Canale 5 è calato il gelo in studio. Giuliana De Sio ha infatti fatto sbottare la conduttrice Silvia Toffanin. Infatti l’attrice dice che non vuole parlare di cronaca e politica. Dice che non ama le banalità. La Toffanin risponde piccata: “Di cosa vogliamo parlare, vuoi condurre tu l’intervista?”.

La De Sio allora per stemperare la tensione si scusa e spiega che ha avuto una conferenza stampa molto faticosa in mattinata e che è ancora toccata dalla recente scomparsa della mamma. Ecco i momenti in cui ripercorre il suo rapporto con lei:

“Guardate che bella la mia mamma. Mia mamma è morta da poche settimane e ora mi hai lasciato senza parole. Me la porto dentro, mi porto dentro bene e male, come sempre, perché il rapporto tra figli e genitori non è mai univoco. Il bene è la sua integrità, fino alla follia, cosa che mi ha portato a capire regole della buona educazione; ma anche l’anarchia. Mi ha dato un po’ di bellezza, un po’ perché lei era bellissima, mi ha dato amore e sono contenta di essere stata sua figlia, anche se mi ha fatto anche soffrire, perché era una persona dura”.

“Io sono andata via di casa anche abbastanza presto, a 18 anni, non mi confidavo con lei perché tendeva a giudicare, però ci sentivamo ogni giorno al telefono. Mi manca molto, la morte di un genitore ti mette davanti alla morte stessa, all’assenza, percepisci un vuoto che sembra incolmabile. Lo sto affrontando anche adesso, che è la prima volta che ne parlo in pubblico”.