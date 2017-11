ROMA – Ancora discussioni e polemiche tra Simona Izzo e Carmen Di Pietro, stavolta nel salotto di Domenica Live condotto da Barbara D’Urso. Nella puntata del 19 novembre andata in onda su Canale 5 si torna a parlare del presunto tradimento di Giuseppe Iannoni, marito della Di Pietro, mentre era nella casa del Grande Fratello Vip. La Izzo sostiene che l’uomo si sia fatto scattare delle foto mentre bacia una bionda per indirizzare su di sé i riflettori, ma rivelare tutto a Carmen sarebbe stata comunque una mossa poco sensibile, soprattutto nella casa più spiata dagli italiani.

La polemica torna così nel vivo quando Simona Izzo e Carmen Di Pietro si confrontano nello studio sotto l’occhio vigile di Barbara D’Urso. La regista Simona Izzo continua a difendersi, sostenendo di non aver sbagliato a rivelare il tradimento. A darle contro è anche Lori Del Santo, presente in studio, che invece ritiene che rivelare tutto ad una donna fragile come Carmen sia stato comunque inappropriato. Valeria Arnaldi su Leggo riporta anche la spiegazione di Iannoni, che al momento dello scatto delle foto non era più con Carmen:

“Io non avrei avuto nessuna difficoltà a raccontarglielo perché non stavamo insieme, ma non glielo avrei detto perché avevo iniziato a corteggiare qualche tempo fa Carmen, quando è uscita dalla Casa”. Giuseppe Iannoni, ex-marito di Carmen Di Pietro, a Domenica Live torna a parlare delle foto che lo mostrano mentre bacia un’altra donna, rese pubbliche come “prova” del tradimento. La presenza di un’altra donna accanto a Iannoni era stata anticipata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, da Simona Izzo, durante un gioco in cui si fingeva cartomante.

La scoperta del “bacio” ha animato il dibattito, già nelle puntate scorse, tra polemiche e critiche. Ora, le reciproche accuse. “Giuseppe tu sei un genio, queste foto le hai fatte appositamente per farla ingelosire. Io sono quella messa in mezzo”, dice Simona Izzo. Iannoni ribatte: “Secondo me, sei stata tu Simona a chiamare i fotografi, chi mi conosce? Non mi conosce nessuno”. E la Izzo rilancia: “Si tratta di una messa in scena, Giuseppe ha fatto tutto questo per far ingelosire Carmen e tornare insieme a lei”.