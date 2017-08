PADOVA – E’ polemica dopo il video pubblicato dallo chef tv Simone Rugiati in cui denuncia di aver rischiato l’intossicazione dopo essere stato in un ristorante di Padova, la Pizzeria Stecca di via Giordano Bruno, negli anni molto apprezzata anche per il sushi.

“Non ho mai fatto una cosa del genere ma stavolta lo faccio – dice Rugiati nel video – sono leggermente intollerante al liquido di conservazione del granchio in scatola, ho ordinato dell’astice e ho chiesto se ci fosse il granchio perché lo sentivo, mi hanno detto di no. L’ho sentito e non l’ho mangiato altrimenti sarei andato al pronto soccorso”.

Il proprietario del locale, Massimiliano Liggieri, si è sfogato. Intervistato dal Corriere del Veneto, si è scagliato contro Rugiati.

“Venerdì sera il locale era pieno, sono venuti tanti amici e clienti abituali a salutarci. Rugiati giovedì non ha praticamente mangiato, se n’è andato e ha fatto il video. Prima sostiene di essere allergico al granchio, poi parla di intolleranza al liquido, c’è qualcosa che non va”.

Liggieri ribadisce: