ROMA – Cristina e Benedetta Parodi, dopo l’ultimo naufragio in termini di ascolti, non andranno in onda la prossima domenica, 26 novembre. Per dare spazio allo sport, all’ultimo Gran Premio di Formula Uno della stagione, quello degli Emirati Arabi Uniti, la Rai ha deciso di sospendere Domenica In come annunciato dalle sorelle in diretta.

Domenica In ha registrato una media di 1.7 milioni di spettatori con appena l’11% di share: numeri davvero troppo bassi per la trasmissione che in queste settimane di messa in onda non ha mai raggiunto la media dei 2 milioni di spettatori, fermandosi a dei risultati davvero sottotono che potrebbero indurre la Rai a prendere delle decisioni clamorose sul futuro della trasmissione.

Già questa settimana la trasmissione condotta da Cristina e Benedetta Parodi è stata decurtata di trenta minuti. Il programma, infatti, è andato in onda dalle 14 alle 17 e non più fino alle 17.40 circa, come è accaduto da ottobre ad oggi. Successivamente dalle 17 in poi vengono trasmessi dei film in replica: quello di ieri ha registrato un ascolto di poco inferiore all’ascolto di Domenica In (circa il 9% di share con un milione e mezzo di spettatori).