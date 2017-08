Sorteggio Europa League, STREAMING e DIRETTA TV: dove vederlo

ROMA – Il sorteggio di Europa League si terrà oggi, venerdì 25 agosto, a Montecarlo a partire dalle ore 13. Il sorteggio si potrà vedere in diretta su Sky Sport 3 e Sky Super Calcio. Per gli abbonati, il sorteggio si potrà vedere in streaming con SkyGo. Milan e Lazio sono in prima fascia. L’Atalanta in terza.

La fase a gironi inizierà il prossimo 14 settembre. Le squadre saranno suddivise in 12 gironi da 4 squadre ciascuno

PRIMA FASCIA — LAZIO (Italia) ; MILAN (Italia); ARSENAL (Inghilterra); VILLARREAL (Spagna); ZENIT (Russia); LIONE (Francia); ATHLETIC BILBAO (Spagna); DINAMO KIEV (Ucraina); VIKTORIA PLZEN (Rep. Ceca); SALISBURGO (Austria); COPENAGHEN (Danimarca); SPORTING BRAGA (Portogallo).

SECONDA FASCIA — ATALANTA (Italia); EVERTON (Inghilterra); HERTHA (Germania); MARSIGLIA (Francia); NIZZA (Francia); REAL SOCIEDAD (Spagna); BATE BORISOV (Bielorussia); YOUNG BOYS (Svizzera); LUDOGORETS (Bulgaria); STEAUA (Romania); MACCABI TEL AVIV (Israele); LOKOMOTIV MOSCA (Russia); AUSTRIA VIENNA (Austria). TERZA FASCIA — COLONIA (Germania); HOFFENHEIM (Germania); ASTANA (Kazakistan); PARTIZAN BELGRADO (Serbia); RIJEKA (Croazia); VITORIA GUIMARAES (Por); ZULTE WAREGEM (Belgio); ROSENBORG (Norvegia); HAPOEL BEER-SHEVA (Israele); SHERIFF (Moldova); ZORYA LUHANSK (Ucraina). QUARTA FASCIA — ISTANBUL BASAKSEHIR (Tur); APOLLON LIMASSOL (Cipro); KONYASPOR (Turchia); VITESSE (Olanda); SLAVIA PRAGA (Rep. Ceca); STELLA ROSSA (Serbia); SKENDERBEU (Albania); ZLIN (Rep. Ceca); AEK ATENE (Grecia); LUGANO (Svizzera); VARDAR (Macedonia); OSTERSUND (Svezia).