Tour de France 2017 STREAMING la tappa di oggi: classifica, maglia gialla e orari

TOUR DE FRANCE DIRETTA STREAMING – Oggi, venerdì 21 luglio, si correrà la diciannovesima tappa del Tour de France. Tappa lunga: 222 chilometri. Si parte da Embrun. Arrivo a Salon En Provence. Partenza alle 12.15 da Embrun, la vetta del Lebraut sarà raggiunta alle 13, l’inizio della Cote de Breziers avrà luogo a Espinasse tra le 13.19 e le 13.24, cima attorno alle 13.30. Passaggio da Sisteron alle 14.20 circa, traguardo volante di Banon alle 15.40. Inizio del Pointu ad Apt tra le 16.16 e le 16.39, cima tra le 16.31 e le 16.56. Arrivo previsto a Salon en Provence tra le 17.33 e le 18.03. Diretta integrale Eurosport a partire dalle 12.15, Raisport più dalle 13.45 e dalle 15 su Rai Tre. Questo il link per guardare la quinta tappa del Tour de France in diretta streaming su Rai 3. Questo il link per guardare la quinta tappa del Tour de France in diretta streaming su RaiSport. Le tappe del Tour de France 2017:

1ª tappa, 1 luglio: Düsseldorf (GER) 13.8km cronometro individuale

2ª tappa, 2 luglio: Dusseldorf (GER) – Liège (BEL) 202km

3ª tappa, 3 luglio: Verviers (BEL) – Longwy 202 km;

4ª tappa, 4 luglio: Mondorf-les-Bains (LUX) – Vittel 203 km;

5ª tappa, 5 luglio: Vittel – La Planche des Belles Filles 160 km;

6ª tappa, 6 luglio: Vesoul – Troyes 216 km;

7ª tappa, 7 luglio: Troyes – Nuits-Saint-Georges 214 km;

8ª tappa, 8 luglio: Dole – Station des Rousses 187 km;

9ª tappa, 9 luglio: Nantua – Chambéry 181 km;

10 luglio giorno di riposo a Dordogne;

10ª tappa, 11 luglio: Périgueux – Bergerac 178 km;

11ª tappa, 12 luglio: Eymet – Pau 202 km;

12ª tappa, 13 luglio: Pau – Peyragudes 214 km;

13ª tappa, 14 luglio: Saint-Girons – Foix 100 km;

14ª tappa, 15 luglio: Blagnac – Rodez 181 km;

15ª tappa, 16 luglio: Laissac-Sévérac L’Eglise – Le Puy-en-Velay 189 km;

17 luglio giorno di riposo a Le Puy-en-Velay;

16ª tappa, 18 luglio: Brioude – Romans-sur-Isère 165 km;

17ª tappa, 19 luglio: La Mure – Serre Chevalier 183 km;

18ª tappa, 20 luglio: Briançon – Col d’Izoard 178 km;

19ª tappa, 21 luglio: Embrun – Salon-de-Provence 220 km;

20ª tappa, 22 luglio: Marsiglia 23 km, cronometro individuale;

21ªtappa, 23 luglio: Montgeron – Paris 100km.

La classifica provvisoria del Tour de France 2017: