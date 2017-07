Stephanie Davis, attrice arrestata per aver picchiato il modello Jeremy McConnell

LONDRA – Il mondo del cinema e della tv inglese sconvolti per l’arresto di Stephanie Davis, 24enne attrice accusata di aver picchiato il 27enne modello irandese Jeremy McConnell. I due fidanzati, raccontano i tabloid, non erano nuovi a episodi di violenza, visto che le loro liti erano frequenti ed erano già state abbondantemente chiacchierate, sui giornali di gossip e non solo. Stephanie è stata arrestata al Royal Chace Hotel di Enfield, a Londra: l’accusa stavolta è di lesioni procurate dopo averlo, pare, preso a botte.

Racconta Federica Macagnone sul Messaggero: