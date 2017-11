ROMA – Striscia la notizia diffonde sui social l’anticipazione: “Una nuova sedia a rotelle sul tetto di una Ferrari. Brumotti coglie in fallo Bruno Vanzan, bartender e youtuber che ha parcheggiato in un posto riservato ai #disabili”. E la foto che lo inchioda. Vanzan è una star di Youtube e conduttore di Cocktail House su Sky Uno.Il servizio andrà in onda stasera 20 novembre su Canale 5.

Vanzan è stato visto posteggiare la sua Ferrari in Via Massena a Milano in un posto per disabili contrassegnato, riservato a uno specifico portatore di handicap. Brumotti, dopo aver intercettato Vanzan organizzando una finta intervista, si è fatto trovare seduto su una carrozzina sopra la sua Ferrari.

“Ero fuori dalle strisce, sono uno che sta attento a queste cose. La macchina non è sul percorso dei disabili, è più avanti”, si è giustificato Vanzan, che ha continuato: “Vi assicuro, non ho mai parcheggiato sul posto dei disabili. Chiedo scusa se qualcuno si è risentito del mio parcheggio, diciamo così, ‘improvvisato’. Dovevo prendere la multa, è vero”. Infine, alla domanda di Brumotti: “Se trovassi uno che parcheggia la macchina sul posto dei disabili, adesso, cosa fai?”, Vanzan ha risposto: “Gli dico di spostarsi”.