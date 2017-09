ROMA – Sono la mora Shaila Gatta e la bionda Mikaela Neaze Silva le nuove Veline di “Striscia la notizia“.

“Tv, Sorrisi e Canzoni” le ha intervistate in anteprima e ha scoperto che Shaila si è trasferita da Napoli a Roma per seguire la sua passione per la danza, Mikaela è anche lei ballerina e ha un passato da giramondo: ha infatti vissuto in Russia, Angola, Italia e Cina.

“Sono nata a Secondigliano, un quartiere di Napoli. La mia passione è sempre stata la danza e a 16 anni mi ha spinto a trasferirmi a Roma dove ho studiato danza moderna” ha raccontato Shaila “Nella capitale ho fatto le mie prime esperienze televisive, come Amici e Ciao Darwin”.

Più internazionale invece la vita della compagna Mikaela: “Sono nata a Mosca perché lì mio papà, che è dell’Angola, e mia mamma, che è afghana, si sono conosciuti mentre studiavano medicina. Sono tornata a vivere in Angola fino a sei anni e poi ci siamo trasferiti a Genova. Qui ho vissuto e studiato danza, poi sono partita per una tournée in Cina”.