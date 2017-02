Sveva Alviti a Sanremo. Chi è la attrice di Dalida

SANREMO – Sul palco del teatro Ariston di Sanremo mercoledì sera è arrivata la bellissima Sveva Alviti. L’attrice e modella romana, 32 anni, presenta al Festival il suo ultimo lavoro: il biopic diretto da Lisa Azuelos su Dalida e Luigi Tenco, presentato proprio a cinquant’anni dalla morte del cantautore.

“Interpretare Dalida mi ha dato molta forza, fiducia in me stessa, lei era molto forte e anche molto fragile”, ha spiegato la bella Sveva all’Adnkronos. A 30 anni dalla sua morte e a 50 anni dalla tragica partecipazione al festival in coppia con Luigi Tenco (che durante la kermesse si tolse la vita) con il brano Ciao amore ciao, Dalida torna così protagonista sul palco dell’Ariston.

Sveva, modella di successo ma attrice quasi sconosciuta, è stata scelta dopo un provino nel quale ha sbaragliato concorrenti già famose a livello planetario, come Penelope Cruz e Laetitia Casta. Lo ha fatto interpretando il brano Je suis malade. “Je suis malade non è una canzone, è un poema, ha detto Alviti all’Adnkronos. In quel periodo stavo passando un periodo della mia vita di sofferenza, e per la prima volta non stavo facendo un provino ma stavo esprimendo un dolore. Sono ‘diventata’ la canzone, e quando è finita ero completamente in lacrime perché è molto triste, e anche Dalida ci metteva tutta se stessa. Quando la persona che mi ha fatto il provino si è avvicinata a me, io le ho detto senza pensarci ‘Je suis Dalida’, e lei mi ha risposto ‘Je sais’. Da lì è iniziato tutto”.

Nel cast del film figura anche Riccardo Scamarcio, nel ruolo del fratello di Dalida, Orlando.