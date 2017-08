ROMA – Taylor Swift cancella i suoi post da milioni di visualizzazioni su Facebook e Instagram. Si tratta di una mossa senza precedenti: con un clic la cantante americana ha spazzato via foto, video e ricordi che avevano entusiasmato i suoi 180 milioni di follower.

In prima battuta si era pensato ad un attacco hacker. Ora si è capito che si tratta invece di una mossa di marketing. La pop star ha infatti annunciato il nuovo disco che s’intitolerà “Reputation”, e che è anticipato da un estratto del singolo già disponibile online “Look what you made me do” visibile qui di seguito.

L’album uscirà il prossimo 10 novembre.