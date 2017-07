Temptation Island 2017, Alessio Bruno scarica Valeria Bigella con la single Carmen VIDEO

ROMA – Continuano le crisi per le coppie protagoniste di “Temptation Island 2017” . Tra i protagonisti della terza puntata ci sono Valeria e Alessio. Il loro inizio non è stato dei migliori, soprattutto perché lei vuole sposarsi e fare dei figli, mentre lui non si sente decisamente ancora pronto.

Valeria ha visto Alessio avvicinarsi alla single Carmen ed ha deciso non vuole più stare insieme a lui. Al terzo falò le cose tra i due peggiorano ancora di più. Lui ormai è evidentemente molto coinvolto nei confronti della tentatrice e non fa nulla per nasconderlo. Valeria è decisamente amareggiata e senza parole.

La rottura definitiva arriva quando Valeria vede ballare Alessio e Carmen insieme. A quel punto lei decide di stoppare il video con queste parole:”Non voglio essere spettatrice della loro storia”. Valeria non ci sta a farsi trattare così e tra i due sembra ormai finita del tutto.