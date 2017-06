Temptation Island 2017: Alessio Bruno e Valeria Bigella, chi sono FOTO-VIDEO

Valeria lavora nel negozio di abbigliamento del suo fidanzato Alessio. Stanno insieme da cinque anni e convivono da tre a Roma, città natale di lui. Attualmente il loro è un rapporto che vive una fase di stallo. Hanno due caratteri differenti, lui è intraprendente e pieno di iniziative, lei invece è poco propositiva e un po’ pigra. Per Valeria partecipare a Temptation Island rappresenta un modo per dare una svolta al proprio rapporto con Alessio, in quanto lei si sente pronta per matrimonio e figli. Dall’altra parte Alessio, nonostante i cinque anni di fidanzamento e il fatto che Valeria abbia molte delle caratteristiche della sua donna ideale, non si sente pronto per impegnarsi tanto quanto gli si richiede. Ha deciso di partecipare al programma nella speranza di comprendere con chiarezza quali siano le sue reali intenzioni nei confronti della fidanzata.