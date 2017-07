Temptation Island 2017, anticipazioni e news quinta puntata – Altri colpi di scena a Temptation Island 2017, e questa volta riguardano la coppia formata da Valeria e Alessio. Giunta alla sua quarta edizione, Temptation Island conferma il suo successo ed è uno dei programmi più discussi del momento.

Condotta da Filippo Bisciglia, la puntata del 24 Luglio di Temptation Island svelerà alcuni retroscena della relazione tra Valeria e Alessio, una delle coppie più chiacchierate del docu-reality. Sin dalle prime puntate, la storia d’amore tra i due è stata messa in difficoltà dalla complicità che si è pian piano creata tra il fidanzato Alessio ed una delle tentatrici, Carmen.

Il comportamento di Alessio e il continuo avvicinamento a Carmen, hanno fatto infuriare Valeria, che sembrerebbe sempre più intenzionata a lasciare il suo ragazzo e uscire da sola da Temptation Island. Ma Alessio e Carmen sarebbero andati oltre alle semplici carezze e nella prossima puntata si potrebbe assistere anche ad un bacio tra i due. Il ragazzo ha infatti perso la testa per la tentatrice e sembra aver già dimenticato la fidanzata Valeria.

Sono solo indiscrezioni quelle riguardanti il bacio, ma è ormai chiaro che la storia tra Valeria e Alessio sia destinata a finire, dopo 5 anni. I fan sono giù curiosi di vedere come reagirà di fronte al comportamento del fidanzato e, stando ad alcuni rumors, Valeria sarà molto infuriata e non apprezzerà affatto il suo gesto.

Ma tra le anticipazioni sulla quinta puntata che più sta creando discussione, è il fatto che proprio Valeria continuerà a rimandare l’incontro al falò con Alessio, insinuando così che la ragazza sia più interessata a restare ancora davanti alle telecamere e quindi al successo mediatico, che a risolvere la situazione con il fidanzato. Sui social la tensione è già alta e non resta quindi che aspettare la puntata di stasera per scoprire come andrà a finire tra Valeria e Alessio.