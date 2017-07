ROMA – Le coppie dell’edizione 2017 di Temptation Island sembrano essere già in crisi alla seconda puntata e la situazione il prossimo 10 luglio, con la terza puntata, potrebbe ancora peggiorare.

Nella terza puntata di Temptation Island 2017 ci sarà il confronto tra le coppie che già in questa seconda puntata sembravano sull’orlo della rottura. Il villaggio delle tentazioni ha mostrato i lati peggiori dei loro compagni e compagne e la situazione non sarà affatto facile.

Sempre più in crisi il rapporto tra Francesca e Ruben, con lei che continua a lamentarsi del suo fidanzato e che dice di non sopportare la presenza del suo uomo. Un rapporto che difficilmente appare recuperabile, ma potrebbe esserci un ultimo confronto. Ci sarà poi da parlare di Valeria e Alessio, che succede tra i due? Lui sembra molto preso dalla tentatrice, tanto di cercare un posto senza telecamere per poter stare solo con lei.

La prima puntata di Temptation Island. Questo il link per guardare la replica della prima puntata di Temptation Island.

Queste le sei coppie in gara a Temptation Island:

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo: sono entrambi romani e sono fidanzati da 6 mesi.

Nicola Panico e Sara Affi Fella. Nicola è un giocatore della Isernia Calcio.

Antonio Lenti e Veronica Bagnoli. Lui, 35 anni, è un modello e rappresentante di un’azienda, padre di due figli avuti da precedenti relazioni. Veronica, 27 anni, è una studentessa di psicologia e modella.

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma. Lui, 28 anni, è un personal trainer con un passato da rugbista professionista. Selvaggia, 27 anni, lavora nel bed and breakfast di famiglia ed è stata un’ex corteggiatrice a Uomini e Donne.

Alessio Bruno e Valeria Bigella. Lui, 29 anni, è un calciatore. Valeria, 31 anni, lavora presso il negozio d’abbigliamento del suo fidanzato.

Ruben e Francesca. Ruben, 26 anni, è impiegato presso un’azienda di accessori per le moto. Francesca, 22 anni, è una animatrice ed è laureata in economia e marketing.

Qui video e foto ufficiali delle coppie di Tempation Island 2017.