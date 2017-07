Temptation Island 2017, Antonio Lenti ha tradito Veronica Bagnoli?

Ancona, Cervia, Padova, dove e come il Pd si gioca le elezioni e i voti del centro

Il dramma del Pd va in scena a Ancona, passa per Cervia, si ferma a Padova. Lo scontro è fra una nuova sinistra, che guidi la crescita di tutti e il ricongiungimento con il resto del mondo progredito, e la sinistra luddista e di fatto reazionaria che imperversa dagli anni '70 in Italia e che ci ha ridotto così negli ultimi 20, sotto la copertura di Berlusconi che li ha lasciati fare in cambio della immunit per la sua tv.