Temptation Island 2017: Antonio Lenti e Veronica Bagnoli, chi sono FOTO-VIDEO

Antonio è modello e rappresentante di un’azienda e ha due figli avuti da precedenti relazioni, Veronica è una studentessa di psicologia. Quando Antonio ha conosciuto Veronica l’ha subito messa al corrente del suo passato e lei, nonostante inizialmente fosse un po’ intimorita dalla situazione, ha comunque deciso di iniziare una relazione stabile. Il loro è un rapporto molto passionale, fatto di chimica e attrazione fisica, ma anche i litigi, scaturiti per lo più dal passato ingombrante di lui, sono una componente fissa del loro rapporto. Veronica definisce Antonio “perfetto, se non avesse tutto questo peso sulle spalle” e ha deciso di partecipare a Temptation Island per capire se valga la pena continuare questa relazione, accettando definitivamente la situazione, o se iniziare una nuova vita senza di lui. Antonio sa bene di essere un uomo più impegnativo di altri e ha deciso di partecipare a Temptation Island per capire se Veronica sia in grado o meno di sostenere il peso del suo passato.