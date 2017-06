Temptation Island 2017, Francesca Baroni lascia Ruben Invernizzi? Sui social: “Cornificala…”

ROMA – E’ bastata soltanto una puntata di Temptation Island e Francesca Baroni e Ruben Invernizzi sono già in crisi nera.

Francesca ne ha dette di tutti i colori sul povero Ruben: “Niente farfalle nello stomaco, non lo stimo, non mi sento protetta da lui, mi innervosisce in ogni suo gesto e meno male che finalmente qui sono sola”. E ancora: “Stiamo insieme da più di 2 anni, ma non so se lo amo”. E sui social tutti si sono schierati in difesa di Ruben.

“Potete darmi aggiornamenti su Ruben? Sono preoccupata” twitta Federica, mentre Fabio senza mezzi termini cinguetta: “Io tifo per Ruben, deve cornificare quel cessone convinto di Francesca come se non ci fosse un domani”. “Salve, vorrei comprare uno Zerbino. Avete il modello #Ruben?” scrive Rachida che gli consiglia la fuga. D’altra parte il ragazzo ha proprio perso la testa per Francesca. “Se il giorno prima ti dice che sei insicuro e il giorno dopo ti dice ti amo che vuol dire?” si confidava con gli altri, ma la risposta gli arriva sul web. “Sveglia, vuol dire che è psicopatica”.

Le coppie:

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo: sono entrambi romani e sono fidanzati da 6 mesi.

Nicola Panico e Sara Affi Fella. Nicola è un giocatore della Isernia Calcio.

Antonio Lenti e Veronica Bagnoli. Lui, 35 anni, è un modello e rappresentante di un’azienda, padre di due figli avuti da precedenti relazioni. Veronica, 27 anni, è una studentessa di psicologia e modella.

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma. Lui, 28 anni, è un personal trainer con un passato da rugbista professionista. Selvaggia, 27 anni, lavora nel bed and breakfast di famiglia ed è stata un’ex corteggiatrice a Uomini e Donne.

Alessio Bruno e Valeria Bigella. Lui, 29 anni, è un calciatore. Valeria, 31 anni, lavora presso il negozio d’abbigliamento del suo fidanzato.

Ruben e Francesca. Ruben, 26 anni, è impiegato presso un’azienda di accessori per le moto. Francesca, 22 anni, è una animatrice ed è laureata in economia e marketing.

