Temptation Island 2017, Francesca Baroni: "Voglio futuro al top. Con Ruben..." VIDEO

ROMA – A Temptation Island la relazione tra Ruben e Francesca si fa sempre più complicata. La ragazza non cambia idea sul suo fidanzato malgrado i giorni di permanenza: “Non so se è lui la persona che voglio al mio fianco per il mio futuro, io voglio un futuro al top e ho bisogno di una persona intraprendente che stia al mio passo”. Francesca fa comprendere che se trovasse qualcosa di meglio lo lascerebbe subito.

Ruben ormai comprende che il suo modo di amare non è quello giusto per Francesca. Ne parla allora con Simona Solimeno che gli consiglia di cambiare atteggiamento e cercare di capire come stanno realmente le cose tra loro. Ruben, durante la puntata decide anche di cambiare look per dare un’idea nuova di sé. A questo punto, il conduttore Filippo Biscilla decide di mettere la ciliegina sulla torta e chiama una nuova single per provocare la gelosia di Francesca.