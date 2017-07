Temptation Island 2017, Francesca lascia Ruben. Lui infuriato...

ROMA – Francesca decide di chiedere il confronto con Ruben nella quarta puntata di Temptation Island 2017 e lo confessa in lacrime alle sue amiche: “Sfido qualsiasi ragazza ad avere un fidanzato come lui. Ho già trovato la mia risposta”.

Ruben viene convocato nel pinnettu per il videomessaggio di Francesca che gli chiede un confronto immediato. Lui accetta di incontrarla e lo racconta agli altri fidanzati. Lei continua a piangere: “Mi ha fatto sentire in colpa per tutto questo tempo. Mi dispiaceva uscire con le mie amiche perché lui non aveva nessuno. Non me lo merito questo a 23 anni”. Ruben saluta tutti e si prepara a incontrare la sua fidanzata.

Francesca anticipa a Filippo Bisciglia i suoi desideri: “Ho voluto prendere una posizione con difficoltà, sono riuscita a trovare una risposta”. Una volta seduti di fronte al fuoco, i due si guardano negli occhi per la prima volta dopo quasi 20 giorni. È Francesca la prima a parlare

Quando ci siamo conosciuti uscivo da un momento particolare. Mi facevi sentire spensierata. Temptation Island è stata la prova del 9. Sono entrata qua dentro con la speranza che a legarci fosse l’amore. Ce lo eravamo promessi. All’inizio non mi sei mancato. Dopo aver tirato fuori ciò che tre noi non andava, ho cominciato a sentire la tua mancanza in maniera affettuosa. Mi sono messa in discussione, dandomi delle colpe anche, ma tre o quattro giorni fa mi sono detta basta. Basta avere sensi di colpa e sentirmi sbagliata o cattiva se semplicemente non provo ciò che tu provi per me. Qui dentro la mia era una posizione scomoda. Nonostante io non ti ami più, qui dentro ti ho portato rispetto. Ti ho portato più rispetto di te che sei entrato nell’appartamento di una single senza telecamere.

Ruben, infuariato, prende la parola.

Tu a me non hai mai tenuto e adesso ho scoperto che nemmeno io tengo a te. Tu da qua esci perdente in qualunque caso. Non mi ami? Basta, è finita. Quello con la single era uno scherzo. La polla tra me e te sei tu. Sono molto orgoglioso di me. Sono entrato qua dentro innamorato ma adesso non lo sono più. Dovevi portarmi più rispetto, come ho fatto io. Come hai fatto per due anni a stare con un pollo come me se sei così colta e intelligente?

Francesca non ha dubbi: “L’amore è un’altra cosa. È sentire una persona che ti manca come l’aria. Capisco la tua rabbia”. Ruben ritiene di essere quello con più valori tra i due. Le rimprovera di aver visto un video in cui lei lamenta di dovergli addirittura pagare le bollette. Lei chiede di vedere il filmato in questione e rivede anche il momento in cui confessò di avere pianto dopo aver fatto l’amore con lui.